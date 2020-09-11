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США перебросили четыре бомбардировщика на Гуам 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
США перебросили четыре бомбардировщика на Гуам
Фото: Reuters
ВВС США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-1 B Lancer и около 200 военнослужащих из штата Южная Дакота на авиабазу Андерсен на Гуаме. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Тихоокеанского командования ВВС Соединенных Штатов.

"Бомбардировщики размещены [на авиабазе] для поддержки проведения учений тихоокеанских ВВС с союзниками, партнерами и объединенными силами, а также для выполнения стратегических миссий по сдерживанию и обеспечению международного порядка в регионе", — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, два переброшенных бомбардировщика перед прибытием на Гуам приняли участие в совместных учениях с ВВС Сил самообороны Японии.
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Армия , Гуам , США
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