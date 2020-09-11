США перебросили четыре бомбардировщика на Гуам 

"Бомбардировщики размещены [на авиабазе] для поддержки проведения учений тихоокеанских ВВС с союзниками, партнерами и объединенными силами, а также для выполнения стратегических миссий по сдерживанию и обеспечению международного порядка в регионе", — говорится в сообщении.