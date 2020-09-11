Россия сообщила о готовящейся провокации в Сирии

Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич

"В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации", — сказал Гринкевич.

Он добавил, что по имеющейся информации, террористы планируют провести постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия с привлечением репортеров зарубежных СМИ для последующего распространения публикаций в интернете, ближневосточных и западных СМИ с обвинениями в адрес правительственных сил САР в применении химоружия против мирного населения.

* Террористическая организация, запрещенная в России