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Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии 

РИА Новости 37 минут назад
Россия сообщила о готовящейся провокации в Сирии
Фото: РИА Новости
Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

"В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации", — сказал Гринкевич.

Он добавил, что по имеющейся информации, террористы планируют провести постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия с привлечением репортеров зарубежных СМИ для последующего распространения публикаций в интернете, ближневосточных и западных СМИ с обвинениями в адрес правительственных сил САР в применении химоружия против мирного населения.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Армия , Александр Гринкевич , Сирия
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