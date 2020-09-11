Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Украина заделала дырку в катере «Бердянск», полученную в Керченском проливе 

ИА Regnum 1 час назад
Украина заделала дырку в «Бердянске»
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine
На Украине силами Николаевского судостроительного завода выполнен ремонт артиллерийского бронекатера ВМСУ «Бердянск», сообщает 11 сентября пресс-служба предприятия.
Катер, получивший пробоину в ноябре 2018 года ходе неудавшейся провокации в Керченском проливе, был передан заводу 10 июня.
Уточняется, что на данный момент закончен ремонт рубки катера, и продолжаются ремонтные работы во внутренних помещениях катера, в его системах и устройствах.
Передача катера в состав ВМСУ запланирована на ноябрь 2020 года.
Подчёркивается, что поврежденные места катера были вырезаны и отправлены в Национальный военно-исторический музей Украины.
Напомним, 25 ноября 2018 года малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» устроили провокацию в районе Керченского пролива, в ходе которой были задержаны и арестованы российскими пограничниками.
Оба катера и буксир были отбуксированы в Керчь, а 20 ноября 2019 года были возвращены Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные тогда заявили, что с кораблей «русские сняли все, включая унитазы», но в итоге эти заявления оказались обычной ложью.
Стоит отметить, что в эпоху СССР судостроительные предприятия Николаева строили корабли всех типов, включая авианосные крейсера.
Видео дня. В Сети обсуждают возможный роман Козловского и Акиньшиной
ИА Regnum: последние новости
Бомбардировщики ВВС США отработали удар по Калининградской области Бомбардировщики ВВС США отработали удар по Калининградской области В России могут отменить запрет на продажу боевых отравляющих веществ В России могут отменить запрет на продажу боевых отравляющих веществ В ДНР решили отложить ликвидацию украинских укреплений В ДНР решили отложить ликвидацию украинских укреплений
Комментарии
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с предпринимателем Владимиром Довганем
Что стало с предпринимателем Владимиром Довганем
Захарова позволила себе новое провокационное заявление
Захарова позволила себе новое провокационное заявление
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
СМИ: Навальный прервал молчание
СМИ: Навальный прервал молчание
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
У гостиницы в Китае произошел взрыв
00:16
У гостиницы в Китае произошел взрыв
Происшествия В мире
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:48
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
02:20
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
Происшествия
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
00:33
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров в США
01:27
Опубликовано видео лесных пожаров в США
В мире
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
06:13
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение