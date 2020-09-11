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«Нельзя допускать». В России ответили на «авиаудары» США 

Национальная Служба Новостей 47 минут назад
Россия ответила на «атаку» США
Фото: Reuters
Депутат Госдумы, генерал-полковник авиации в эфире НСН назвал провокацией действия американских бомбардировщиков, отрабатывавших авиаудары по России.
Ранее главком ВКС РФ Сергей Суровикин заявил, что американские стратегические бомбардировщики В-52Н отрабатывали удары по России на учениях.
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По словам главкома, бомбардировщики США провели тренировки по применению крылатых ракет по объектам на территории России над акваторией центральной части Черного моря и Эстонией. Депутат Госдумы, генерал-полковник авиации Николай Антошкин в эфире НСН назвал действия ВВС США провокацией.

«Это провокация. Нельзя такие вещи допускать, тем более в нынешнее время», — подчеркнул Антошкин.

По его словам, российские ВКС не позволяют себе настолько провокационное поведение.

«Когда надо, ответим. Мы не агрессивные, мы только защищаемся. Но никто из них тоже не хочет воевать и умирать. Это все политика», — считает генерал-полковник авиации.

Ранее несколько десятков российских самолетов, в том числе десять противолодочных Ту-142, были подняты во время учений в небо в дальней морской зоне, их сопроводили истребители НАТО.
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Комментарии 15
Армия , Войска , Оружие , США , Сергей Суровикин , Николай Антошкин , Госдума , НАТО
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