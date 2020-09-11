Все новые F-16 унифицируют 

Все новые F-16 Fighting Falcon будут продаваться в конфигурации с одной базовой моделью по стандартной цене. Об унификации истребители четвертого поколения сообщает The Drive, ссылаясь на прессу и американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin.

Основой единой стандарной конфигурации станет последний вариант самолета Block 70/72. Полная начинка унифицированных F-16 Fighting Falcon не раскрывается, однако известно, что она будет включать радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), вероятно, Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR).

Также не сообщается стоимость одного такого самолета.

Тем не менее, как пишет издание, в Lockheed Martin планируют на базе унифицированной модели предлагать заказчикам истребители с расширенными возможностями. Здесь имеется ввиду, например, истребитель F-21, который США предлагают для Индии. В числе стран, которых может заинтересовать F-16 Fighting Falcon, называется Индонезия.

В Lockheed Martin уверяют, что предлагаемая концепция продаж позволит сэкономить время и деньги как при заключении контрактов, так и при фактическом производстве самолетов.

В сентябре в сети появились изображения устаревающих версий истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, замаскированных под российский Су-57. Подобную раскраску должны получить самолеты 65-й эскадрильи «Агрессоры» авиабазы Неллис, которые в Военно-воздушных силах (ВВС) США станут использоваться для имитации авиации противника.

Многофункциональный легкий истребитель F-16 Fighting Falcon впервые взлетел в феврале 1974 года. Самолет считается самым массовым истребителем четвертого поколения. К настоящему времени выпущено более 4,5 тысячи таких машин. Истребитель находится на вооружении 25 стран.

Версию F-16V (Viper) Block 70 отличает радар с активной фазированной решеткой, современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обновленный бортовой компьютер, а также модернизированные монитор и кресло в кабине пилота.