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Армия Сербии отменила 200 акций из-за требования ЕС 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Армия Сербии отменила 200 акций из-за требования ЕС
Фото: Reuters
Армия Сербии отменила около 200 военных акций с иностранными вооруженными силами, включая восемь крупных международных маневров. Об этом заявил министр обороны страны Александар Вулин, передает ТАСС.

«В следующие шесть месяцев предусматривалось восемь учений с представителями других армий мира. Из этих восьми четыре планировались с армиями Востока, а четыре — с армиями Запада», — приводит агентство слова министра.

Отмечается, что за прошлый год Сербия провела 17 военных маневров, из которых четыре прошли с участием России, а 13 — с участием стран НАТО.
Ранее в сентябре стало известно, что Евросоюз потребовал у сербского государства отказаться от учений «Славянское братство», которые пройдут в Белоруссии. Полугодичная приостановка всех военных акций стала ответом на это давление и «единственным способом сохранить нейтралитет».
Учения «Славянское братство» пройдут на территории Белоруссии с 10 по 15 сентября. После них Белоруссия примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» на территории России.
С марта 2012 года Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз. Основными условиями присоединения к альянсу называются проведение ряда экономических реформ, изменения в области укрепления верховенства закона, развитие независимой судебной системы, защита свободы слова, а также нормализация отношений с Косово.
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Армия , Войска , ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС , Сербия
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