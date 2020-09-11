МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии

7 сентября российский истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135. В воздух был поднят истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

В тот же день истребитель МиГ-31 Северного флота перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Orion военно-воздушных сил Норвегии, который двигался к российской границе. После разворота самолета ВВС Норвегии от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования.