В РФ предложили разрешить продажу боевых ядов

Ведомство считает запрет нецелесообразным, потому что в России таких веществ нет. Министерство обороны предложило отменить запрет на свободную продажу боевых отравляющих веществ. В ведомстве сочли, что в существовании этого запрета больше нет смысла, поскольку в России химическое оружие больше не производится.

Минобороны выступило с предложением исключить боевые отравляющие вещества из списка продукции, свободная реализация которой запрещена на территории России. В пояснительной записке к соответствующему приказу напоминается, что ещё в 1997 году РФ присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, и с тех пор в нашей стране оно не производится, а все его запасы были уничтожены. Соответственно, ведомство считает существование такого запрета нецелесообразным.