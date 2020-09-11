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Минобороны предложило снять запрет на свободную продажу боевых отравляющих веществ 

Суть событий 16 минут назад
В РФ предложили разрешить продажу боевых ядов
Фото: РИА Новости
Ведомство считает запрет нецелесообразным, потому что в России таких веществ нет. Министерство обороны предложило отменить запрет на свободную продажу боевых отравляющих веществ. В ведомстве сочли, что в существовании этого запрета больше нет смысла, поскольку в России химическое оружие больше не производится.
Минобороны выступило с предложением исключить боевые отравляющие вещества из списка продукции, свободная реализация которой запрещена на территории России. В пояснительной записке к соответствующему приказу напоминается, что ещё в 1997 году РФ присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, и с тех пор в нашей стране оно не производится, а все его запасы были уничтожены. Соответственно, ведомство считает существование такого запрета нецелесообразным.
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Армия , Оружие , Министерство обороны
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