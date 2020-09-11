Раскрыта цель самлетов НАТО у российских границ

Чем объясняется размещение у российской границы самолетов НАТО с ядерным оружием на борту? Явно не стремлением защитить прибалтийские страны от российского нападения, пишет AgoraVox. У Вашингтона, который изо всех сил пытается представить Россию врагом, другой план. Какой — читайте в статье.

Согласно оценкам, в этом году в результате ограничений, связанных с эпидемией covid-19, объем гражданских авиаперевозок в Европе сократится на 60% по сравнению с 2019 годом, что поставит под угрозу семь миллионов рабочих мест. При этом военное авиасообщение продолжает набирать обороты.

В пятницу 28 августа шесть стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США облетели все 30 стран НАТО, включая как Северную Америку (2 бомбардировщика), так и Европу (4 бомбардировщика). В ходе отдельных миссий, вошедших в эту однодневную операцию, их сопровождали 80 истребителей-бомбардировщиков стран-союзников. Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг , эти масштабные учения под названием Allied Sky подтверждают «твердое намерение Соединенных Штатов выполнять свои обязательства перед союзниками и нашу способность сдерживать агрессию».

Бомбардировщики B-52, прибывшие 22 августа с авиабазы Майнот (Северная Дакота) на авиабазу Фэрфорд в Соединенном Королевстве — это не старые самолеты времен холодной войны, которые отныне используются только на парадах. Постоянно модернизируясь, они сохранили свою роль дальних стратегических бомбардировщиков и сегодня готовы к выполнению новых миссий. ВВС США с общим бюджетом в 20 миллиардов долларов в скором времени намерены оснастить 76 самолетов новыми двигателями, которые позволят бомбардировщикам пролетать 8 000 км без дозаправки в воздухе и перевозить 35 тонн авиабомб и ракет как в обычном, так и в ядерном оснащении.

В апреле ВВС США доверили американской группе Raytheon Co создание новой крылатой ракеты большой дальности с ядерной боеголовкой для бомбардировщиков B-52. С помощью этих и других стратегических атомных бомбардировщиков, включая B-52 Spirit, ВВС США с 2018 года совершили более 200 вылетов над Европой, в частности над Балтийским и Черными морями на границе воздушного пространства России. В этих учениях принимали участие и европейские государства-члены НАТО, включая Италию.

28 августа, когда бомбардировщик B-52 пролетал над Италией, его сопровождали итальянские военные самолеты, отрабатывая тем самым совместную воздушную атаку. Сразу же после этого истребители-бомбардировщики Eurofighter Typhoon итальянских ВВС в сопровождении около сотни специально подготовленных военных отправились в Литву на базу в Шяуляе (север Литвы). Они останутся там с 1 сентября на 8 месяцев, до апреля 2021 года, чтобы «защищать» воздушное пространство Балтии.

Это четвертая миссия «воздушной полиции» НАТО в Прибалтике, которая осуществляется силами итальянской авиации. Итальянские военные самолеты несут круглосуточное дежурство и готовы взлететь по малейшей тревоге, чтобы перехватить «неизвестные» самолеты, которыми всегда являются российские самолеты, осуществляющие полеты между аэропортами, расположенными в России, и Калининградом, представляющим собой российский анклав, через международное воздушное пространство над Прибалтикой. Литовская база в Шяуляе, где они базируются, утроила свою пропускную способность после модернизации, проведенной силами США, которые инвестировали в работы 24 миллиона евро. Причина ясна. Авиабаза находится всего в 220 км от Калининграда и в 600 км от Санкт-Петербурга. Истребитель типа Eurofighter Typhoon преодолевает такое расстояние за несколько минут.

Чем объясняется размещение у российской границы самолетов с ядерным оружием на борту? Разумеется, не желанием защитить прибалтийские страны от российского нападения, которое, случись оно, означало бы начало термоядерной мировой войны. То же самое случилось бы, если бы самолеты НАТО атаковали из Прибалтики соседние российские города. Реальная причина такого развертывания — усилить напряженность, создавая образ опасного врага в лице России и намекая на то, что этот враг, возможно, сам готовится напасть на Европу. Такова стратегия напряженности, реализуемая Вашингтоном при поддержке европейских правительств и парламентов, а также самого Европейского союза

Эта стратегия также предполагает увеличение военных расходов в ущерб расходов на социальные нужды. Так, например, стоимость одного часа полета истребителя Eurofighter, рассчитанная военно-воздушными силами, составляет 66 000 евро (включая амортизацию самолета). В переводе на гражданские деньги эта сумма превышает две чистые среднегодовые заработные платы. Всякий раз, когда Eurofighter взлетает на «защиту балтийского воздушного пространства, он „сжигает“ два рабочих места в Италии за один час.