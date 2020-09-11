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В Германии могут ввести феминитивы в армии 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В Германии могут ввести феминитивы в армии
Фото: AP Photo / Matthias Rietschel
Министерство обороны ФРГ рассматривает возможность введения феминитивов к воинским званиям, сообщила газета Welt со ссылкой на внутренние документы ведомства.
В немецком языке женский род существительных образуется от существительных мужского рода при помощи суффикса -in (пр. Lehrer — учитель и Leh­re­rin — учительница). Сейчас при упоминании женских воинских званий используется обращение "фрау" и звание в мужском роде (например, Frau Major — женщина-майор). В будущем звания могут разделить по гендеру за некоторыми исключениями. Планируется, что изменения не коснутся званий "капитан" (Hauptmann) и "полковник" (Oberst). Однако вскоре можно будет встретить женские звания Oberstleutnantin (женщина-подполковник) или Brigadegeneralin (женщина-бригадный генерал).
Женщины в комитете бундестага по вопросам обороны скептически восприняли планируемые нововведения. Так, политик от СДПГ Симтье Мёллер в целом положительно оценивает идею сделать язык свободным от дискриминации. "Однако когда я говорю с женщинами из бундесвера, они жалуются не на отсутствие деления по гендеру в воинских званиях, а на нехватку бронежилетов, сапог или пустые вещевые склады, из-за чего они не могут найти летный комбинезон своего размера", — отметила она.
По данным издания, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр должна получить соответствующее предложение на рассмотрение 15 сентября.
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Комментарии
Армия , В мире , Бундестаг , Германия
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