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Израиль поможет Грузии усилить ПВО 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Израиль поможет Грузии усилить ПВО
Фото: РИА Новости
Израильская компания Rafael договорилась с властями Грузии о модернизации ПВО страны, сообщило минобороны Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Согласно подписанному в Тбилиси в пятницу соглашению, израильтяне проведут восстановление и модернизацию имеющихся на вооружении систем.
Переговоры с израильской делегацией провел министр обороны Ираклий Гарибашвили.
Израильтяне также переподготовят личный состав грузинских ПВО.
Компания Rafael, одна из крупнейших в Израиле, специализируется на производстве и экспорте ракетного оружия, беспилотников, систем ПРО и так далее.
После войны с Россией-2008 Грузия уделяет особое внимание усилению противотанковой обороны и ПВО. На этот счет Тбилиси уже активно сотрудничает с США и Францией, закупая вооружение в этих странах.
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Армия , В мире , Ираклий Гарибашвили , Министерство обороны , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Израиль , Тбилиси
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