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Два Ту-142 выполнили плановые полеты над Баренцевым, Норвежским и Северным морями 

ТАСС и ещё 13 41 минуту назад
Ту-142 пролетели над тремя морями
Фото: РИА Новости
Два дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили плановые полеты над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители зарубежных стран, говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы флота.

"12 сентября два дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила более 11 часов", — говорится в сообщении.

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По данным флота, на отдельных этапах маршрута полета российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.
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