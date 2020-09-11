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Опубликовано видео подводного вождения танков 

Вадим Дроздов 1 час назад
На вододроме в Свердловской области курсанты окружного учебного центра Центрального военного округа освоили технику передвижения на танках под водой. Будущие танкисты на боевых машинах пересекали реку вброд и погружались под воду на глубину до 4 метров. Управление танками в условиях нулевой видимости осуществляется с помощью навигационных приборов. Кроме того, курсанты учебного центра отработали действия по эвакуации личного состава и техники в случае затопления танка. Придание танкам свойств подводного «хождения» повышает их тактическую подвижность, автономность и во многом решает скрытность и оперативность форсирования танками водных преград.
Армия , Видео , Свердловская Область
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