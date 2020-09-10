Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Уникальный бронированный разведчик РХМ-6 впервые замечен в Сирии 

Российская Газета 16 минут назад
Уникальную бронемашину впервые заметили в Сирии
Фото: Новости на Первом канале / youtube.com
В Сирии впервые замечен радиационно-химический разведчик РХМ-6. Созданная на базе бронетранспортера БТР-80 машина появилась в репортаже Первого канала из юго-западной зоны деэскалации.
Внешне от обычного БТР РХМ-6 отличается наличием на внешней стороне корпуса специального оборудования. В частности, на крыше установлен прибор дистанционного зондирования атмосферы ПРХДД-2Б. С его помощью военнослужащие на расстоянии в 3 км от зоны предполагаемого заражения могут фиксировать и определять отравляющие вещества.
Бронированная четырехосная машина оснащена новейшей аппаратурой, в том числе системой спутниковой навигации. Есть возможность сбора полученной информации и передачи ее на командный пункт в режиме реального времени.
Как и базовая машина, РХМ-6 вооружен 14,5-мм пулеметом КПВТ и спаренным ПКТМ калибра 7,62 мм.
Максимальная скорость — 80 км/ч на шоссе. На плаву — 9 км/ч. Запас хода — 600 км. Боевая масса — 13,5 т. Экипаж — 3 человека.
По мнению военных экспертов, РХМ-6 считается в настоящее время лучшей в мире машиной подобного предназначения. В Сирии, где террористы неоднократно применяли отравляющие вещества, без нее просто не обойтись. С ее помощью, можно эффективно определять возникающие угрозы, спасая тысячи мирных жителей.
Видео дня. Киркоров рассказал, сколько потратил на отдых
Российская Газета: последние новости
Песков: РФ уважает решение Сербии приостановить учения со всеми странами Песков: РФ уважает решение Сербии приостановить учения со всеми странами Появилось видео перехвата самолетов-шпионов над Балтикой Появилось видео перехвата самолетов-шпионов над Балтикой Ядерные бомбардировщики США пролетели у границ Крыма Ядерные бомбардировщики США пролетели у границ Крыма
Комментарии
Армия , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США смоделировали войну с Россией
США смоделировали войну с Россией
«Ситуация с COVID-19 осложняется»: Собянин сделал заявление
«Ситуация с COVID-19 осложняется»: Собянин сделал заявление
Франция атаковала С-400 в Крыму
Франция атаковала С-400 в Крыму
Умер актер Сергей Колтаков
Умер актер Сергей Колтаков
Видео
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение