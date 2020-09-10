Уникальную бронемашину впервые заметили в Сирии

Сирии впервые замечен радиационно-химический разведчик РХМ-6. Созданная на базе бронетранспортера БТР-80 машина появилась в репортаже Первого канала из юго-западной зоны деэскалации.

Внешне от обычного БТР РХМ-6 отличается наличием на внешней стороне корпуса специального оборудования. В частности, на крыше установлен прибор дистанционного зондирования атмосферы ПРХДД-2Б. С его помощью военнослужащие на расстоянии в 3 км от зоны предполагаемого заражения могут фиксировать и определять отравляющие вещества.

Бронированная четырехосная машина оснащена новейшей аппаратурой, в том числе системой спутниковой навигации. Есть возможность сбора полученной информации и передачи ее на командный пункт в режиме реального времени.

Как и базовая машина, РХМ-6 вооружен 14,5-мм пулеметом КПВТ и спаренным ПКТМ калибра 7,62 мм.

Максимальная скорость — 80 км/ч на шоссе. На плаву — 9 км/ч. Запас хода — 600 км. Боевая масса — 13,5 т. Экипаж — 3 человека.

По мнению военных экспертов, РХМ-6 считается в настоящее время лучшей в мире машиной подобного предназначения. В Сирии, где террористы неоднократно применяли отравляющие вещества, без нее просто не обойтись. С ее помощью, можно эффективно определять возникающие угрозы, спасая тысячи мирных жителей.