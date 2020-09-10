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СМИ рассказали, как авиабазы США массово «атаковали» НЛО 

Слово и Дело 1 час назад
Авиабазы США массово «атаковали» НЛО
Фото: Pixabay
Ряд необычных инцидентов произошел в 1975 году в американском штате Мэн в районе авиабазы Лоринг, на которой дислоцировались самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, а также способные нести ядерное вооружение бомбардировщики B-52 Stratofortress, пишут авторы "Крыльев войны" для Федерального агентства новостей. Вечером 27 октября военнослужащие обнаружили в воздухе рядом с базой некий объект, который был назван солдатами "неопознанным вертолетом".
Попытавшиеся установить визуальный контакт с НЛО пилоты вертолетов Национальной гвардии не смогли выполнить задание. Не удалось связаться с объектом и по радиосвязи. Примечательно, что в районе базы был обнаружен еще один подобный объект, который не получилось идентифицировать. Через некоторое время один из "неопознанных вертолетов" скрылся в воздушном пространстве Канады, а второй попросту исчез с радаров.
Военнослужащие авиабазы Лоринг вплоть до 30 октября наблюдали появление в небе неопознанных летающих объектов, которые в особенности интересовались той частью базы, где хранилось ядерное вооружение. Через некоторое время после этих инцидентов, с других американских военных баз также начали поступать сообщения об обнаружении НЛО.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , РИА ФАН , Остров Мэн , США
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