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В деле о гибели российских военных в Сирии появился яд 

Lenta.ru 55 минут назад
Российский переводчик-курсант Михаил Мильшин, получивший ранение при подрыве колонны военной техники в Сирии, скончался в Москве. Причиной смерти военного могло стать воздействие яда, сообщает Telegram-канал WarGonzo журналиста Семена Пегова.
Подрыв колонны произошел недалеко от города Дейр-эз-Зор 18 августа, когда военнослужащие возвращались после гуманитарной миссии. Генерал-майор Вячеслав Гладких погиб на месте, а Мильшин получил совместимое с жизнью ранение в области глаз и был доставлен в госпиталь имени Бурденко в Москве. Состояние пострадавшего, как отмечает канал, было не тяжелым, «прогнозы врачей изначально не звучали пессимистично».
Проблемы в лечении появились через несколько дней: организм Мильшина перестал реагировать на препараты. «Военные медики предположили, что вместе с осколками ВУ (взрывного устройства — прим. „Ленты.ру“) в кровь переводчика могли попасть отравляющие вещества, которые блокировали действие лекарств. Все эти факторы, безусловно, будут учтены при расследовании трагического инцидента в провинции Дейр-Эз-Зор», — говорится в сообщении WarGonzo.
19 августа стало известно, что Следственный комитет России возбудил дело по факту гибели в Сирии старшего военного советника в звании генерал-майора и ранении еще двух военных. Через пару дней в сети появилось видео, на которое попал момент взрыва.
Позже Россия объявила об уничтожении сотен боевиков в районе так называемой белой пустыни в центральной части Сирии в ответ на подрыв колонны. Сообщалось, что ударами авиации ВКС России ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.
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Комментарии 16
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Вячеслав Гладких , Семен Пегов , СКР , Lenta.ru , Дейр-Эз-Зор , Москва , Сирия
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