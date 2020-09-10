Видеозапись, на которой некий мужчина по-русски говорит, что его истребитель МиГ-29 сбили, не соответствует действительности, заявил глава департамента моральной ориентации Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Халид Махджуб. Его комментарий приводит Scud News со ссылкой на Sputnik.

По мнению Махджуба, публикация этого ролика является попыткой обвинить ЛНА в эскалации вооруженной деятельности. Он пояснил, что армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара лишь реагирует на действия врага, поскольку «на фронте какое-то время было неспокойно».

7 сентября на YouTube-канале Fighterbomber появилось видео, снятое русскоговорящим мужчиной. Автор ролика утверждает, что его МиГ-29 сбили, а сам он якобы успел катапультироваться и почти не пострадал. В конце записи видно, как к летчику подлетает вертолет Ми-24, который, как отметили в сети, выдает характерной окраской страну присутствия — Ливию. Пользователь, разместивший кадры, позже опроверг эту информацию в своем Instagram-аккаунте.

Согласно отчету комитета экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций, в мае текущего года российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера перебросила в Ливию от 800 до 1200 бойцов, обмундирование и два бронетранспортера для поддержки ЛНА.

Кроме того, в ООН и Пентагоне заявляли о поставках Москвой истребителей МиГ-29 в Ливию. В мае Африканское командование американских Вооруженных сил утверждало, что сначала самолеты с территории России были переброшены в Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть российское происхождение. После этого они перебазировались в Африку. В качестве доказательств Пентагон опубликовал спутниковые снимки военной техники на территории Ливии.

В армии Хафтара назвали эту информацию странной, отметив, что Вашингтон не говорит о «вмешательстве и экспансии Турции в нашу страну, о переброске десятков тысяч турецких наемников».

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.