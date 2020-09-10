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Кремль объяснил отказ Сербии от военных учений с Россией 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Белград отказался от военных учений с Москвой в силу собственных объективных причин, но не из-за внешнего давления. Об этом заявили в Кремле в четверг, 10 сентября.

— В Сербии принято решение на полгода вообще все учения заморозить. Здесь не связано с Россией или ещё какими-то отдельными странами, — приводит РИА Новости пояснение представителя администрации президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил, что Россия уважает решение сербских коллег и отвергает слухи о том, что Белград отказался от учений из-за давления Запада.
Ранее в СМИ появилась информация, что США оказали давление на Сербию и сорвали ее планы.
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Армия , Видео , Политика , Дмитрий Песков , Администрация Президента РФ , РИА Новости , Москва , Сербия
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