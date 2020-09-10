Белград отказался от военных учений с Москвой в силу собственных объективных причин, но не из-за внешнего давления. Об этом заявили в Кремле в четверг, 10 сентября.

— В Сербии принято решение на полгода вообще все учения заморозить. Здесь не связано с Россией или ещё какими-то отдельными странами, — приводит РИА Новости пояснение представителя администрации президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил, что Россия уважает решение сербских коллег и отвергает слухи о том, что Белград отказался от учений из-за давления Запада.

Ранее в СМИ появилась информация, что США оказали давление на Сербию и сорвали ее планы.