Военнослужащий 23-го отдельного мотопехотного батальона "Хортица" Вооружённых сил Украины Сергей Гнездилов в соцсетях подверг критике соглашение о совместном патрулировании позиций ВСУ в «серой зоне».
«Уже завтра может случиться так, что наши позиции будет "патрулировать" враг. Открыто, санкционировано будет тут ходить с наклейкой "ДНР" и российским паспортом. Извините, но это дно», — написал он
Ранее «СП» сообщала, что в Трехсторонней контактной группе удалось договориться о том, что представители Украины и народных республик Донбасса при участии ОБСЕ проведут инспекцию позиций ВСУ в районе посёлка Шумы.