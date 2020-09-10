Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Извините, но это дно», — украинский военный разозлился из-за инспекции позиций ВСУ 

Свободная пресса 29 минут назад
Военнослужащий 23-го отдельного мотопехотного батальона "Хортица" Вооружённых сил Украины Сергей Гнездилов в соцсетях подверг критике соглашение о совместном патрулировании позиций ВСУ в «серой зоне».

«Уже завтра может случиться так, что наши позиции будет "патрулировать" враг. Открыто, санкционировано будет тут ходить с наклейкой "ДНР" и российским паспортом. Извините, но это дно», — написал он

Ранее «СП» сообщала, что в Трехсторонней контактной группе удалось договориться о том, что представители Украины и народных республик Донбасса при участии ОБСЕ проведут инспекцию позиций ВСУ в районе посёлка Шумы.
Свободная пресса: последние новости
МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем иностранный самолет МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем иностранный самолет Угроза 3-й мировой: США делают все, чтобы взять Россию в кольцо ядерных баз Угроза 3-й мировой: США делают все, чтобы взять Россию в кольцо ядерных баз Куда подует «Баргузин» : Китай пугает США русским "ядерным призраком" Куда подует «Баргузин» : Китай пугает США русским "ядерным призраком"
Армия , Видео , Конфликты , Украина , ОБСЕ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо место отбывания наказания Ефремова
Названо место отбывания наказания Ефремова
Китай нашел способ «отпугнуть» США от границ России
Китай нашел способ «отпугнуть» США от границ России
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Пчелиный яд разрушает раковые клетки за 60 минут
Пчелиный яд разрушает раковые клетки за 60 минут
Видео
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Появилось видео падения купола храма под Тамбовом
00:50
Появилось видео падения купола храма под Тамбовом
Происшествия
Погром с топором в супермаркете попал на видео
00:55
Погром с топором в супермаркете попал на видео
Происшествия
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение