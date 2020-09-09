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США сократят число солдат в Афганистане к ноябрю 

News.ru и ещё 1 1 час назад
США сократят число солдат в Афганистане
Фото: News.ru
Глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи сообщил, что число солдат американской армии в Афганистане планируется сократить к ноябрю. Из находящихся на территории страны 8,6 тысячи военнослужащих останутся 4,5 тысячи.
Он отметил, что 4,5 тысячи солдат смогут выполнить все необходимые задачи. Такое заявление он сделал в интервью радио «Голос Америки», газете New York Times и изданию Defense One.

К ноябрю, концу октября — ноябрю мы приблизимся к отметке в 4,5 тыс. [военнослужащих в Афганистане], — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, Маккензи 9 сентября также объявил о сокращении американского военного присутствия в Ираке, ближневосточную страну должны будут покинуть 2200 военнослужащих.
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Армия , Войска , США , Кеннет Маккензи , Голос Америки , New York Times , Афганистан
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