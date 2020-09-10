Искусственный интеллект поднимет в воздух самолёт

Напомним, Управление перспективных военных разработок ( DARPA Пентагона недавно подвело итоги испытаний нейросетевых алгоритмов виртуальным воздушным боем AlphaDogfight Trials, в ходе которых искусственный интеллект сумел победить профессионального лётчика ВВС США с разгромным счётом 5:0. Против искусственного интеллекта выступал опытный пилот-инструктор ВВС США с позывным Banger.

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Результаты соревнований лягут в основу проекта Пентагона по разработке обучаемой системы искусственного интеллекта Air Combat Evolution, которая в будущем сможет брать управление боевым самолётом на себя и вести манёвренный ближний воздушный бой. Новая нейросетевая система должна будет управлять истребителем и сражаться быстрее и эффективнее человека. Её испытают на настоящем самолёте в 2024 году - подготовка истребителя к этому мероприятию уже началась.

По словам министра обороны США Марка Эспера, в ходе испытаний нейросетевой алгоритм сразится в воздушном бою с другим истребителем под управлением опытного пилота ВВС США, но будет ограничен в действиях неким «этическим кодексом». Что именно имеется в виду, глава Пентагона не уточнил. За действиями искусственного интеллекта будет непрерывно наблюдать оператор, а какие самолёты будут использованы для проведения испытаний, пока неизвестно.