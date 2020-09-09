Су-57 получил «второго пилота»

Споры о том, является ли российский Су-57 истребителем пятого поколения, уже сходят на нет, уверяет в публикации еженедельника «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ» Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Эксперт не раскрывает, каким образом действующая российская спутниковая группировка обеспечивает реализацию сетецентричности применительно к еще не принятому на вооружение Су-57, однако уверяет, что последний получил «принципиально новый комплекс бортового оборудования», выполняющий функцию «второго пилота».

Автор пишет, что подобный электронный «второй пилот» обеспечивает функцию «гипотезной обработки информации обзорно-прицельных систем, обеспечивает интеллектуальную поддержку летчика при решении задач боевого применения в критически сложных условиях современного воздушного боя».

В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, которое курируется Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, привело мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.

В ноябре 2019 года издание Breaking Defense сообщило, что в декабре 2018-го Пентагон в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet провел несколько экспериментов с системой околоземных спутников Starlink американской компании SpaceX