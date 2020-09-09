Су-27 не позволил нарушить границу 

Национальном центре управления обороной рассказали, что российские военные заметили иностранные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря. Из-за этого в воздух поднялся истребитель Су-27 Балтийского флота.

Экипаж Су-27 выяснил, что у российской границы оказались шведский самолет-разведчик «Гольфстрим» и американский Boeing RC-135. Российский истребитель не позволил им нарушить границы, разведчики улетели и Су-27 вернулся на базу.

Как сообщал «Рамблер», ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказала, что российских военных настораживает частота тренировочных вылетов НАТО с имитацией ракетных ударов по России.

Также Шойгу заявил, что активность разведывательной авиации НАТО у российских границ выросла более чем на 30 процентов к 2019 году.