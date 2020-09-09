Су-27 не позволил нарушить границу 

Российский истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции. Видеозапись перехвата опубликовал телеканал «Звезда».
В Национальном центре управления обороной рассказали, что российские военные заметили иностранные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря. Из-за этого в воздух поднялся истребитель Су-27 Балтийского флота.
Экипаж Су-27 выяснил, что у российской границы оказались шведский самолет-разведчик «Гольфстрим» и американский Boeing RC-135. Российский истребитель не позволил им нарушить границы, разведчики улетели и Су-27 вернулся на базу.
Как сообщал «Рамблер», ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказала, что российских военных настораживает частота тренировочных вылетов НАТО с имитацией ракетных ударов по России.
Также Шойгу заявил, что активность разведывательной авиации НАТО у российских границ выросла более чем на 30 процентов к 2019 году.