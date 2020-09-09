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Трамп признался в создании космических сил по образцу России и Китая 

Lenta.ru и ещё 2 28 минут назад
США создали космические силы по образцу России
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая. Его слова приводит РИА Новости.
Американский лидер признался, что космические силы не входили первоначально в список его предвыборных обещаний.

«Я понял это только после того, как стал президентом, потому что я увидел, что делают Россия и Китай. Я сказал: мы должны сделать то же», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, это было очень тяжело.
В мае президент США Дональд Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты». По его словам, страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. Как пояснил Трамп, у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства. Американский лидер рассказал, что новая ракета будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на данный момент аналоги.

«Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз», — сказал Трамп.

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Армия , В мире , Войска , Оружие , США , Дональд Трамп , РИА Новости , Китай
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