США создали космические силы по образцу России

Американский лидер признался, что космические силы не входили первоначально в список его предвыборных обещаний.

«Я понял это только после того, как стал президентом, потому что я увидел, что делают Россия и Китай. Я сказал: мы должны сделать то же», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, это было очень тяжело.

В мае президент США Дональд Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты». По его словам, страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. Как пояснил Трамп, у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства. Американский лидер рассказал, что новая ракета будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на данный момент аналоги.