Все новости на карте

Российским многоцелевым истребителям Су-30СМ поменяют двигатели на силовые агрегаты АЛ-41Ф-1С от Су-35С, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Министерстве обороны и военно-промышленном комплексе.

Первый самолет с обновленными двигателями должен взлететь до конца 2020 года. Среди других усовершенствований истребителя — авионика, оптика, радар и системы наблюдения.

Издание отмечает, что Су-30СМ с обновленными авионикой и вооружением называется Су-30СМ1, а с дополнительно унифицированными с Су-35С двигателями — Су-30СМ2.

«Более мощный двигатель от Су-35 даст больший запас тяги. А это означает увеличенное количество боеприпасов и оборудования, которые самолет сможет иметь на борту», — считает заслуженный летчик-испытатель полковник Игорь Маликов.

В августе министр обороны страны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России до конца текущего года подпишут соглашение о приобретении 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130.

В том же месяце польский портал Defence24 написал, что российские истребители Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса «воздух-поверхность», создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32, значительно увеличат собственную мощь.