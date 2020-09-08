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Су-30СМ поменяют двигатели 

Lenta.ru 1 час назад
Су-30СМ поменяют двигатели
Фото: РИА Новости
Российским многоцелевым истребителям Су-30СМ поменяют двигатели на силовые агрегаты АЛ-41Ф-1С от Су-35С, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Министерстве обороны и военно-промышленном комплексе.
Первый самолет с обновленными двигателями должен взлететь до конца 2020 года. Среди других усовершенствований истребителя — авионика, оптика, радар и системы наблюдения.
Издание отмечает, что Су-30СМ с обновленными авионикой и вооружением называется Су-30СМ1, а с дополнительно унифицированными с Су-35С двигателями — Су-30СМ2.

«Более мощный двигатель от Су-35 даст больший запас тяги. А это означает увеличенное количество боеприпасов и оборудования, которые самолет сможет иметь на борту», — считает заслуженный летчик-испытатель полковник Игорь Маликов.

В августе министр обороны страны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России до конца текущего года подпишут соглашение о приобретении 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130.
В том же месяце польский портал Defence24 написал, что российские истребители Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса «воздух-поверхность», создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32, значительно увеличат собственную мощь.
В июле управляющий директор Уфимского моторостроительного производственного объединения Евгений Семивеличенко заявил, что в России создается универсальный двигатель, который может быть установлен на истребители четвертого поколения Су-27, Су-30 и Су-35.
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Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Евгений Семивеличенко , Министерство обороны , УМПО , газета "Известия"
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