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Индия и Китай обвинили друг друга в перестрелке 

Аргументы Недели 1 час назад
Индия и Китай обвинили друг друга в перестрелке
Фото: Reuters
Серьезная военная провокация произошла в спорном районе. Индия и Китай обвинили друг друга в перестрелке, которая произошла в зоне, пока тлеющего конфликта.
Что именно произошло точно сказать сложно. Пекин обвиняет Дели, а Дели — Пекин. Точно известно, что инцидент произошел в Гималаях. Там проходит граница двух государств.

«Серьезная военная провокация», — так назвали китайские власти действия Индии. Утверждается, что индийские войска пересекли пограничную зону в озера Пангонг и открыли стрельбу: «после этого пришлось принять контрмеры для стабилизации ситуации».

Минобороны Индии уже выступило с опровержениями. Утверждается, что это китайская сторона начала опасные маневры в приграничной территории. И это индийцы вынуждены были реагировать на агрессию.
«Гималайский конфликт» стал давним спором между Индией и Китаем. В шестидесятые года прошлого столетия даже была короткая война между двумя странами. Столкновения закончились победой Китая. С тех пор в приграничной зоне периодически происходят стычки.
Нынешняя эскалация конфликта стала опаснейшей. Она может привести к вооруженному противостоянию двух самых густонаселенных стран планеты.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , Дели , Индия , Китай
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