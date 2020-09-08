Индия и Китай обвинили друг друга в перестрелке 

Серьезная военная провокация произошла в спорном районе. Индия Китай обвинили друг друга в перестрелке, которая произошла в зоне, пока тлеющего конфликта.

Что именно произошло точно сказать сложно. Пекин обвиняет Дели , а Дели — Пекин. Точно известно, что инцидент произошел в Гималаях. Там проходит граница двух государств.

«Серьезная военная провокация», — так назвали китайские власти действия Индии. Утверждается, что индийские войска пересекли пограничную зону в озера Пангонг и открыли стрельбу: «после этого пришлось принять контрмеры для стабилизации ситуации».

Минобороны Индии уже выступило с опровержениями. Утверждается, что это китайская сторона начала опасные маневры в приграничной территории. И это индийцы вынуждены были реагировать на агрессию.

«Гималайский конфликт» стал давним спором между Индией и Китаем. В шестидесятые года прошлого столетия даже была короткая война между двумя странами. Столкновения закончились победой Китая. С тех пор в приграничной зоне периодически происходят стычки.

Нынешняя эскалация конфликта стала опаснейшей. Она может привести к вооруженному противостоянию двух самых густонаселенных стран планеты.