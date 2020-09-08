«Оружие РФ заставит застыть кровь в жилах американцев» 

России разрабатывается проект боевого железнодорожного комплекса, способного нести на себе стратегическое вооружение, под названием «Баргузин», заявили журналисты китайского издания Sina. По их мнению, грозное оружие способно заставить «застыть кровь в жилах американцев», сообщает ИноСМИ.

Отмечается, что возможно «Баргузин» будет принят на вооружение уже через пять лет. В настоящее время проект дорабатывается, однако уже известно, что по техническим и тактическим характеристикам он превосходит аналогичный отечественный железнодорожный ракетный комплекс «Молодец».

Так, «Баргузин» может обосноваться на любом грузовом поезде. В результате в любом месте, где есть железнодорожные рельсы, могут появиться командный пункт, система связи, а также три межконтинентальных ракетных комплекса из 30 боеголовок.

«Его («Баргузина») характеристик достаточно, чтобы вызвать ужас у американских военных», — говорится в статье.

Ранее, как сообщал "Рамблер", 25 декабря прошлого года Россия спустила на воду атомную подводную лодку (АПЛ) усовершенствованного проекта «Ясень-М» под названием «Новосибирск». Аналитики назвали субмарину «рождественским подарком» для военно-морских сил США.