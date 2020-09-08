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«Оружие РФ заставит застыть кровь в жилах американцев» 

Павел Тиунов 21 минуту назад
«Оружие РФ заставит застыть кровь в жилах американцев»
Фото: РИА Новости
В России разрабатывается проект боевого железнодорожного комплекса, способного нести на себе стратегическое вооружение, под названием «Баргузин», заявили журналисты китайского издания Sina. По их мнению, грозное оружие способно заставить «застыть кровь в жилах американцев», сообщает ИноСМИ.
Отмечается, что возможно «Баргузин» будет принят на вооружение уже через пять лет. В настоящее время проект дорабатывается, однако уже известно, что по техническим и тактическим характеристикам он превосходит аналогичный отечественный железнодорожный ракетный комплекс «Молодец».
Так, «Баргузин» может обосноваться на любом грузовом поезде. В результате в любом месте, где есть железнодорожные рельсы, могут появиться командный пункт, система связи, а также три межконтинентальных ракетных комплекса из 30 боеголовок.

«Его («Баргузина») характеристик достаточно, чтобы вызвать ужас у американских военных», — говорится в статье.

Ранее, как сообщал "Рамблер", 25 декабря прошлого года Россия спустила на воду атомную подводную лодку (АПЛ) усовершенствованного проекта «Ясень-М» под названием «Новосибирск». Аналитики назвали субмарину «рождественским подарком» для военно-морских сил США.
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Армия , Оружие , InoSMI.Ru
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