Российские военные прибудут в Белоруссию 

Российские и сербские военнослужащие 10-15 сентября прибудут в Белоруссию для участия в учениях «Славянское братство — 2020». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

Ежегодные совместные тактические учения вооруженных сил (ВС) России , Сербии и Белоруссии «Славянское братство — 2020», как сообщал «Рамблер», пройдут на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады белорусских ВС. Руководить ими будет командующий силами специальных операций ВС Белоруссии. В ходе маневров военные отработают совместные действия подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

«Учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В минувшем году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Белоруссии. Прибытие участников учений запланировано 10-15 сентября», — добавили в пресс-службе белорусского Министерства обороны.

1-10 сентября на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в городе Тапе в 110 километрах от российской границы проходят совместные военные учения 41-й бригады полевой артиллерии армии США в Европе с Силами обороны Эстонии. Неделю назад посольство России в Соединенных Штатах Америки назвало эти учения провокационными, крайне опасными для региональной стабильности и демонстративным бряцанием оружием.