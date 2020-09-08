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Военные девяти государств приедут на учения «Кавказ-2020» 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Военные девяти государств приедут на «Кавказ-2020»
Фото: РИА Новости
Проведение стратегических учений "Кавказ-2020" и получение войсками новейших тренажеров стали основными темами селекторного совещания, которое прошло в министерстве обороны под руководством Сергея Шойгу.
Главным событием этой осени для Российской армии станут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020". Масштабности этим маневрам придает тот факт, что в них будут участвовать военные еще девяти государств.
Основная цель тренировок — совместная отработка действий по локализации вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму.
Как заявил Сергей Шойгу, основные события учений развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук в Астраханской области, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.
Помимо этого, по словам министра обороны, в ходе тренировок будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в совместных операциях по локализации и разрешению вооруженных конфликтов. Учения пройдут с 21 по 26 сентября.
Также на селекторе обсудили поступление в войска новейших тренажеров. По словам министра, в этом году армия получит 156 таких комплексов. Кроме того, идет разработка новых тактических тренажеров, которые позволят моделировать различные ситуации и развивать у командиров нестандартное мышление.
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Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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