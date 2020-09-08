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Китайские СМИ: ракетные комплексы «Баргузин» должны встревожить США 

ИА Regnum и ещё 4 36 минут назад
В Китае оценили ракетные комплексы «Баргузин»
Фото: РИА Новости
Создаваемый в России боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» должен сильно обеспокоить США, сообщает китайское издание Sina.
Издание утверждает, что БЖРК «Баргузин» должен поступить на вооружение в 2023—2025 году.
Речь идёт о пусковых установках стратегических ядерных ракет, внешне не отличающихся от обычного железнодорожного товарного состава.
Благодаря этому БЖРК «Баргузин» может не только перемещаться по самой большой в мире площади с развитой сетью железных дорог, но и фактически неуязвим для упреждающего удара, так как вскрыть его местонахождение не сможет даже спутниковая разведка.
Боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» состоит из трех пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет с дополнительным оборудованием, а также из узла связи и командного пункта. Запуск ракет может быть произведен за несколько минут, но до приведения в боевое положение комплекс ничем не выделяется среди других грузовых поездов.
Стоит отметить, что железнодорожное шасси позволяет нести гораздо больше ракет, чем автомобильные тягачи.
Напомним, разработка БЖРК «Баргузин» была приостановлена в 2017 году, но теперь снова возобновлена.
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