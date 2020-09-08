Ранее недоступные кинохроники 1918–1920 годов проанализировали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Они впервые воссоздали картину эмоционального состояния участников Гражданской войны в Сибири. Кроме того, историки в деталях описали, чем занимались и как одевались жители восточной России и иностранные солдаты. Это дает возможность взглянуть на реальную картину войны, считают ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале ΠΡΑΞΗΜΑ.

Уникальные кадры: жизнь и эмоции, какими они были

По словам ученых, фильм из Национального архива США "Allied Expeditionary Forces in Siberia" ("Союзные экспедиционные силы в Сибири") стал настоящим открытием для российских историков — они впервые получили возможность увидеть, как выглядели знакомые места в прошедшем столетии.

"Эти кинохроники представляют для нас особый интерес. Из всех известных кинолент только они детально визуализируют повседневную жизнь эпохи Гражданской войны на востоке России, быт и настроения сибиряков, переживающих величайшие исторические потрясения", — сообщила профессор кафедры истории России СФУ Людмила Белгородская.

По ее словам, красноярские ученые впервые провели комплексный анализ кинохроники. До 2018 года историки изучали эти материалы фрагментарно.

"Мы сосредоточились именно на повседневности во всем богатстве деталей, мест, лиц и человеческих переживаний", — пояснил профессор кафедры истории России СФУ Николай Дроздов.

Историки оценили эмоциональное состояние участников событий. Они отметили, что наиболее открыты, подвижны и улыбчивы на экране итальянцы и, как ни удивительно, японцы, единодушно болевшие за своих соотечественников во время соревнований на ипподроме во Владивостоке в 1919 году. А вот знаменитая американская улыбка вошла в обиход гораздо позже: в "сибирской" кинохронике офицеры и медсестры из США ведут себя сдержанно. Сибиряки на тяжелые условия войны отвечают "спокойным достоинством".

"Возможно, это проявление природной эмоциональной сдержанности нашего народа. Но такое же спокойствие видится на лицах арестованных томских большевиков, конвоируемых в тюрьму, и это уже можно счесть "маской", которая скрывает непонимание процесса киносъемки и растерянности перед происходящим", — объяснила Людмила Белгородская.

По ее мнению, большинство людей, попавших в фильм, просто не осознавали до конца смысл происходящего, слишком быстро менялась окружающая их действительность и рушился прежний уклад жизни.

Досуг и мода: стильные американцы и дерзкие гимназисты

Ученые описали образы иностранных интервентов, а также российского "белого" и "красного" движений, используя метод "монтажных листов". Каждый цельный фрагмент фильма, без монтажных склеек, соотнесли с комментарием в архивных документах, который соответствовал этому отрывку кинохроники.

Исследователи сообщили, что на некоторых кадрах можно увидеть крестьянок, полощущих белье в проруби, и городских модниц. Подростки позируют кинооператорам, забираются на заборы, с интересом следят за событиями. В Омске американцы запечатлели 12-летних кадетов, одетых в шинели и папахи, во Владивостоке — гимназистов в фуражках, лихо сдвинутых набок или на затылок. Многие из них без шинелей и ранцев.

"Согласно уставу, ребят могли наказать за любые вольности в ношении формы, но подростки всегда были подростками. В этом заключается значительная часть обаяния кинопленки — она сохранила для нас, потомков, живые лица, эмоции, чаяния давно ушедших в небытие людей, наших с вами предков", — сообщил соавтор исследования Евгений Воног.

По его словам, не обошлось и без четвероногих. Бродячие собаки сопровождают практически все уличные сцены кинохроники — они были неотъемлемой частью городской жизни Сибири 100 лет назад.

"По кадрам кинохроники также можно изучить "военную моду" иностранных солдат. Американцы были самыми стильными и непрактичными, носили шляпы, обшитые шнуром, двубортные шинели с "венгерской" вышивкой, офицеры дополняли свой образ элегантной тростью. Англичан легко отличить по шапкам-нансеновкам, названных в честь полярника Фритьофа Нансена. Их еще звали норвежками или колчаковками. Японские солдаты и офицеры носили зимой небрежно сшитые меховые длинные жилеты и легкие фуражки. Можно только догадываться, как они переносили сибирские морозы в такой экипировке", — рассказал Николай Дроздов.

В хронике зафиксированы тренировки рукопашных боев японских солдат в защитных стеганых жилетах. В красноярском эпизоде фильма итальянские солдаты бегают по улицам зимнего города. Американцы устраивали настоящее родео: укрощали диких лошадей и даже быков. Кроме того, солдаты и пленные делали гимнастику, боксировали, играли в футбол. Среди жителей дальневосточных городов видны многочисленные фигуры китайцев, занятые погрузочно-разгрузочными работами.

По словам исследователей, в хронику попала джигитовка казаков атамана Ивана Калмыкова — скачка на лошадях с исполнением акробатических трюков. В одной из сцен двое казаков, стоя на конях, ловко управляются с пиками.

Историки СФУ установили, что помимо Красноярска съемки велись во Владивостоке, Хабаровске, в Спасском, на станции Пограничная в Никольске (нынешний Уссурийск), в Харбине, на Кругобайкальской железной дороге, в Иркутске, Омске, Екатеринбурге и Уфе.