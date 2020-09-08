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Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере 

РИА Новости и ещё 5 16 минут назад
Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
Фото: CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO(Phot) Sean Clee /
Военно-морские силы ряда стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе, говорится в сообщении ВМС Великобритании.
Как утверждается, в морской операции под британским командованием примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Соединенного королевства. Также будут задействованы эсминец ВМС США USS Ross типа "Арли Берк" и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.

"Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании", — говорится в заявлении британского флота.

Операция станет продолжением майской операции Великобритании и США, в ходе которой в акватории Баренцева моря был развернут британский фрегат Kent.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил на прошлой неделе, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у Москвы.
В июле в МИД России отмечали, что страны-члены НАТО, прикрываясь обвинениями России в "милитаризации" Арктики, продолжили наращивать там военный потенциал.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt заявил, что Москва активна в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а российские войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО. В российском МИД эти заявления назвали противоречащими логике и здравому смыслу, потому что не МИД "приближается к НАТО, а НАТО последовательно расширяется, продолжает продвигаться в сторону наших границ".
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Комментарии
Армия , Войска , Учения НАТО , Сергей Шойгу , Йенс Столтенберг , Министерство обороны , МИД , НАТО , Дания , Норвегия , США , Великобритания
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