Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере 

"Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании", — говорится в заявлении британского флота.