Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае заявили о готовности РФ ракетами «отпугивать» авиацию США от границ 

News.ru 57 минут назад
Интенсивность полётов авиации США и НАТО у границ России заметно увеличилась. В этой ситуации Москва может поменять стратегию обороны.
Аналитик китайского издания Sohu считает, что вместо постоянных перехватов в воздухе иностранных разведывательных самолётов и бомбардировщиков, Россия может применить ракеты. Это положит конец постоянным «визитам» воздушной разведки США и других стран НАТО, сообщает «ПолитЭксперт».
Аналитик отмечает, что иностранная разведка собирает информацию о силах ПВО России. Это поможет детально спланировать и усовершенствовать маршруты воздушных атак. При необходимости уничтожение важных наземных объектов обеспечит быструю победу.
Американская авиация постоянно летает над Чёрным и Балтийскими морями, а также вблизи Баренцева моря. По мнению аналитика, так собираются данные не только о силах ПВО, но и авиабазах и других военных объектах. В том числе, в Арктике.
Всё чаще у границ России появляются не самолёты-разведчики, а дальние стратегические бомбардировщики B-52H. Китайский аналитик уверен, что это своеобразное объявление войны США против России, поскольку на таком расстоянии бомбардировщики для нанесения удара способны применить крылатые ракеты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что авиация стран НАТО совершает регулярные полёты с имитацией нанесения ракетных ударов по территории России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в последнее время это происходит гораздо чаще. В связи с этим он вспомнил о недавнем полёте трёх американских бомбардировщиков B52H над Балтикой. Тогда на их перехват были подняты три российских истребителя Су-27.
Видео дня. Ксению Бородину осудили за микрошорты
News.ru: последние новости
Американские бомбардировщики приблизились к Крыму со стороны Украины Американские бомбардировщики приблизились к Крыму со стороны Украины Глава ДНР перенёс операцию по уничтожению незаконных сооружений Украины Глава ДНР перенёс операцию по уничтожению незаконных сооружений Украины Над Баренцевым море перехвачен второй за день самолёт-разведчик Над Баренцевым море перехвачен второй за день самолёт-разведчик
Комментарии 24
Армия , Видео , Войска , Оружие , Сергей Шойгу , НАТО , Китай , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
В самолет перестанут пускать пассажиров в масках с клапаном
В самолет перестанут пускать пассажиров в масках с клапаном
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Главред (Украина): почему Украине уже все равно, достроят ли…
Главред (Украина): почему Украине уже все равно, достроят ли…
Видео
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
25:24
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
Армия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение