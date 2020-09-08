Интенсивность полётов авиации США НАТО у границ России заметно увеличилась. В этой ситуации Москва может поменять стратегию обороны.

Аналитик китайского издания Sohu считает, что вместо постоянных перехватов в воздухе иностранных разведывательных самолётов и бомбардировщиков, Россия может применить ракеты. Это положит конец постоянным «визитам» воздушной разведки США и других стран НАТО, сообщает «ПолитЭксперт».

Аналитик отмечает, что иностранная разведка собирает информацию о силах ПВО России. Это поможет детально спланировать и усовершенствовать маршруты воздушных атак. При необходимости уничтожение важных наземных объектов обеспечит быструю победу.

Американская авиация постоянно летает над Чёрным и Балтийскими морями, а также вблизи Баренцева моря. По мнению аналитика, так собираются данные не только о силах ПВО, но и авиабазах и других военных объектах. В том числе, в Арктике.

Всё чаще у границ России появляются не самолёты-разведчики, а дальние стратегические бомбардировщики B-52H. Китайский аналитик уверен, что это своеобразное объявление войны США против России, поскольку на таком расстоянии бомбардировщики для нанесения удара способны применить крылатые ракеты.