На уровне Второй мировой: в ВВС США готовятся к потерям 

Начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз К. Браун призвал американцев готовиться к потерям на уровне Второй мировой войны в случае ожидаемых и возможных военных конфликтов. Об этом, как сообщает Regnum, он заявил в докладе для представителей СМИ.
По словам Брауна, ранее американские ВВС «пользовались исторически аномальным периодом доминирования», начавшимся во время операции «Буря в пустыне» (1990-1991 годы). Однако за последние 30 лет противники США, в первую очередь Россия и КНР, планомерно повышали свой боевой потенциал для противодействия Америке.
В результате наращивания военной мощи противников США должны готовиться к конфликтам, которые не будут похожи на «легкую войну вдали от родных берегов», а «темпы боевого истощения и риски»в них будут сопоставимы со Второй мировой войной.
Как сообщал «Рамблер», ранее американский министр обороны Марк Эспер заявил, что США не собираются уступать Индо-Тихоокеанский регион России и Китаю. Эспер назвал регион «эпицентром противостояния» с Китаем и подчеркнул, что Россия и Китая присутствуют «по всему миру», поэтому США должны быть готовы иметь дело с обеими странами.