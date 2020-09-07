Российский МиГ-31 «перехватил» норвежский самолет

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Российский истребитель МиГ-31 Северного флота вылетал на "перехват" норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" над Баренцевым морем. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Национальный центр управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", — говорится в сообщени.

Отмечается, что норвежский самолет развернулся в сторону от границы РФ, после чего МиГ-31 вернулся на аэродром.