Три военные базы привели в боевую готовность в Белоруссии

Три военные базы в Белоруссии приведены в высшую степень боеготовности, для проведения учений призываются резервисты, заявили в минобороны республики. Об этом сообщает ТАСС.
«В ходе очередного этапа проверки боевой готовности вооружённых сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — сообщили в минобороны Белоруссии.
Проверка боеготовности подразумевает призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений, отметили в ведомстве.
4 сентября белорусское минобороны заявило о резком росте числа военных НАТО в соседних странах — в 17 раз.