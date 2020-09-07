Три военные базы привели в боевую готовность в Белоруссии

«В ходе очередного этапа проверки боевой готовности вооружённых сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — сообщили в минобороны Белоруссии.