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В Белоруссии привели в боевую готовность три военные базы 

Парламентская газета и ещё 8 51 минуту назад
Три военные базы привели в боевую готовность в Белоруссии
Фото: Reuters
Три военные базы в Белоруссии приведены в высшую степень боеготовности, для проведения учений призываются резервисты, заявили в минобороны республики. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе очередного этапа проверки боевой готовности вооружённых сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — сообщили в минобороны Белоруссии.

Проверка боеготовности подразумевает призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений, отметили в ведомстве.
4 сентября белорусское минобороны заявило о резком росте числа военных НАТО в соседних странах — в 17 раз.
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