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«Несокрушимый»: восстановление БТР-82А в Сирии показали на видео 

Российская Газета 1 час назад
Российские специалисты успешно вернули в строй поврежденный в результате нападения террористов в Сирии БТР-82А, принадлежащий военной полиции.
Инцидент произошел во время совместного с турецкой стороной патрулирования в провинции Идлиб. На пути идущей на большой скорости колонны взорвался автомобиль с мощным СВУ.
"Восемьдесят второй" смог спасти находящихся за броней бойцов — они получили травмы, но их жизням ничего не угрожает.
После случившегося некоторые "эксперты" говорили о том, что бронетранспортеру предстоит серьезный капитальный ремонт, однако выпускаемая в Арзамасе машина в очередной раз продемонстрировала свою уникальную способность к быстрому восстановлению.
На видео, опубликованном на YouTube, как раз показаны этапы возвращения в строй бэтээра, который теперь получил собственное имя — "Несокрушимый".
Ранее в июне сообщалось, что рядом с еще одним российским БТР-82А был приведен в действие фугас, мощность которого оценивалась в пятьдесят кг в тротиловом эквиваленте. Тогда вообще обошлось без травм и ранений.
На проходившем недавно Международном военно-техническом форуме "Армия-2020 представили модернизированный образец бронетранспортера с дополнительной защитой и новым необитаемым боевым отделением.
Также была рассекречена колесная БМП К-17 на средней унифицированной платформе "Бумеранг", имеющая повышенные характеристики защиты, подвижности и огневой мощи. Впервые гости выставки смогли познакомиться с особенностями внутреннего устройства этой перспективной машины.
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Комментарии
Армия , Видео , Идлиб , Сирия
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