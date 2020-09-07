Как подлодка отомстила США за позорный «удар по Камчатке»

И США, и Россия все больше наращивают интенсивность военных учений, в том числе вблизи территорий друг друга. В какой-то мере это даже напоминает исключительные по накалу события советского времени. Тогда американцам удалось даже организовать условный удар по советской территории, но и США тоже получили от ВМФ СССР щелчок по носу.

ВМФ России завершает учения «Океанский щит — 2020», отличающиеся большим масштабом и численностью привлеченных сил. На этом фоне продолжаются американские провокации: США направляют к нашим границам бомбардировщики и показали подлодку «Сивулф», действующую на маршрутах развертывания АПЛ Северного флота.

Все эти события выглядят как явная демонстрация силы — причем взаимно. США давят, наши отвечают показом способности оперировать крупными силами. Но, по правде говоря, накал текущих событий пока даже близко не приблизился к тому, что бывало ранее, во времена холодной войны.

Два года назад бывший министр ВМС США Джон Леман заявил, что американские учения сыграли важную роль в американском давлении на СССР и способствовали той капитуляции, которую предпринял в конце 80-х Горбачев. Надо признать, что давление было сильным — в те времена уровень недоверия США и СССР друг к другу был такой, что пальцы держали на кнопках «Пуск», а неосторожное действие могло вызвать начало войны. Одним из показательных моментов, полных такого рода событий, стал сентябрь 1982 года на Тихом океане.

Условный удар США по Камчатке

Целью всех действий США в то время была демонстрация руководству СССР, что в случае войны сопротивление ВМС США будет абсолютно бесперспективным. Особенно показательными в этом смысле стали учения ВМС США, которые в нашу военную историю вошли как «Флитэкс-82» (Nor Pac FleetEx Ops'82 — Учения по операциям флота на севере Тихого океана 1982 года).

Замысел американцев состоял в следующем. Сначала «отыграть» угрожаемый период — развернуть не очень далеко от Камчатки авианосную многоцелевую группу (АМГ) с авианосцем «Энтерпрайз», маневрировать на удалении, не предпринимая агрессивных действий. Параллельно скрытным образом подвести к району маневрирования еще одну авианосную группу с авианосцем «Мидуэй». Необходимо было, чтобы «Энтерпрайз» усыпил бдительность советской разведки, притягивая к себе ее внимание, а группа «Мидуэй», оторвавшись далеко в океане от слежения, скрытно оказалась бы неподалеку от Камчатки. Затем должно было произойти объединение двух авианосных групп в мощнейшее соединение, быстрый и скрытный переход этого соединения к Камчатке, отработка авиаудара по Камчатке и отрыв от советских сил — так, чтобы условные бомбардировки Камчатки Америкой остались еще и безнаказанными.

В начале сентября 1982 года АМГ «Мидуэй», «потерявшись» среди торговых судов, шла к Камчатке. Разведка Тихоокеанского флота ВМФ СССР интенсивно, но безуспешно искала авианосную группу. Только в последние несколько суток перед финальной частью американского плана наши Ту-16 обнаружили противника. Но организовать условный удар не получалось — понять курс противника и где он будет в то время, пока одна пара разведчиков сменит другую, не выходило: «Туполевы», нарезающие поисковые курсы над океаном, находили «Мидуэй», а потом их сменщики находили вместо авианосца ложные цели (надувные уголковые отражатели, сброшенные на воду).

Удержать контакт на время, которое ударным силам позволило бы условно уничтожить противника, авиаразведка не смогла. Вскоре на пунктах радиоперехвата, расположенных в нескольких тысячах километров друг от друга, произошли одинаковые пожары — ночью загорелись здания столовых. Это происшествие на полсуток дезорганизовало работу радиоразведки. Пользуясь этим, американцы реализовали финальную часть своего плана — соединение двух авианосных групп и условный удар палубной авиации по Камчатке. К тому моме