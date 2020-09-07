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Стрельбу раскладными снарядами показали на видео 

Российская Газета 1 час назад
В Китае опубликовано видео тестовых стрельб нового боевого модуля CS/AA5 c 40-миллиметровой автоматической пушкой. Самое интересное в ней — боеприпасы.
Орудие использует два типа снарядов: осколочно-фугасный CS/BTE3 и бронебойный подкалиберный CS/BAA3. Последний, по заявлениям китайской стороны, имеет начальную скорость порядка 1450 метров в секунду и с расстояния в километр пробивает до 130 миллиметров гомогенной брони. "При иных условиях возможно пробитие до 160 мм брони", — добавили в разработавшей боеприпасы корпорации NORINCO.
Оба типа снарядов имеют схожую конструкцию. Головная часть несет полезную нагрузку в виде заряда взрывчатки или бронебойного сердечника. К основному блоку крепится цилиндрический стержень с хвостовым оперением — он выдвигается сзади после выхода снаряда из канала ствола. Главное преимущество подобной схемы — значительное увеличение боезапаса пушки за счет компактности боеприпасов.
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Комментарии
Армия , Видео , Norinco , Китай
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