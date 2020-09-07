Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцы похвастались «революционной» системой боя с Россией 

Ura.Ru 22 минуты назад
США показали «революционную» систему боя с Россией
Фото: miliman/pickupimage.com
В США на базе Морской авиации Эндрюс журналистам впервые показали работу «революционной системы управления боевыми действиями». Смысл заключается в том, что компьютер помогает военным принимать решения на поле боя.
Журналисты, следившие за «войной» между США и РФ, в своих статьях отметили, что пока «революционным» в новой системе является только название, пишет life.ru.

«Операторы вручную работали с потоками данных, уточняли информацию у других войск по телефону и создавали бесконечные слайды PowerPoint для передачи информации к вышестоящему руководству», — описали работу военных корреспонденты.

На базе журналистам продемонстрировали, как страну атаковали крылатые ракеты, которые имитировали беспилотники-мишени. Гвоздем шоу стало то, что искусственный интеллект собрал данные о целях и по каналам связи 4G и 5G передал эти данные в центр управления.
Видео дня. В Приморье тайфун Майсак выбросил на берег корабль-призрак
Ura.Ru: последние новости
Шойгу предупредил о подготовке ракетных ударов НАТО по России Шойгу предупредил о подготовке ракетных ударов НАТО по России Адвоката Михаила Ефремова судили за побои и угрозы. «Зарежу, убью, в лес вывезу» Адвоката Михаила Ефремова судили за побои и угрозы. «Зарежу, убью, в лес вывезу» Россияне согласны на самоизоляцию из-за второй волны коронавируса Россияне согласны на самоизоляцию из-за второй волны коронавируса
Армия , Войска , Оружие , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Стал известен итог скандала с выступлением Басты в Ростове
Стал известен итог скандала с выступлением Басты в Ростове
Доронин подал в суд на бывшую возлюбленную
Доронин подал в суд на бывшую возлюбленную
Миллиардер Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл
Миллиардер Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
01:43
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
Шоу-бизнес
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
00:20
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
Происшествия
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия Общество
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
06:25
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
Политика
Германия получила «грязную бомбу»
00:14
Германия получила «грязную бомбу»
Происшествия Статьи
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
01:00
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение