США показали «революционную» систему боя с Россией

США на базе Морской авиации Эндрюс журналистам впервые показали работу «революционной системы управления боевыми действиями». Смысл заключается в том, что компьютер помогает военным принимать решения на поле боя.

Журналисты, следившие за «войной» между США и РФ , в своих статьях отметили, что пока «революционным» в новой системе является только название, пишет life.ru.

«Операторы вручную работали с потоками данных, уточняли информацию у других войск по телефону и создавали бесконечные слайды PowerPoint для передачи информации к вышестоящему руководству», — описали работу военных корреспонденты.

На базе журналистам продемонстрировали, как страну атаковали крылатые ракеты, которые имитировали беспилотники-мишени. Гвоздем шоу стало то, что искусственный интеллект собрал данные о целях и по каналам связи 4G и 5G передал эти данные в центр управления.