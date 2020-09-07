Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Чехии 

Российская Газета и ещё 4 19 минут назад
Россия выполнит наблюдательный полет над Чехией
Фото: РИА Новости
В период с 7 по 11 сентября российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над Чехией в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
По его словам, полет будет выполняться на российском самолете наблюдения АН-30Б с аэродрома открытого неба Пардубице. Максимальная дальность полета составит 800 километров, пишет РИА Новости. Отмечается, что маршрут согласован с наблюдаемой стороной. Присутствующие на борту чешские специалисты будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений договора.
Ранее, с 31 августа по 4 сентября, российские инспекторы выполнили наблюдательный полет над территорией Венгрии.
Видео дня. В Приморье тайфун Майсак выбросил на берег корабль-призрак
Российская Газета: последние новости
Шойгу: авиация НАТО регулярно имитирует нанесение ударов по России Шойгу: авиация НАТО регулярно имитирует нанесение ударов по России Ядерные бомбардировщики США пролетели у границ Крыма Ядерные бомбардировщики США пролетели у границ Крыма Турция перебрасывает танки к границе с Грецией Турция перебрасывает танки к границе с Грецией
Армия , Войска , Оружие , РИА Новости , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
Россия массово уничтожит ракеты «Тополь»
Россия массово уничтожит ракеты «Тополь»
Вместе с Навальным Германия получила «грязную бомбу»
Вместе с Навальным Германия получила «грязную бомбу»
Убившего двоих грабителей бизнесмена застрелили
Убившего двоих грабителей бизнесмена застрелили
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
01:43
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
Шоу-бизнес
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
00:20
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
Происшествия
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия Общество
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
06:25
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
Политика
Германия получила «грязную бомбу»
00:14
Германия получила «грязную бомбу»
Происшествия Статьи
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
01:00
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть