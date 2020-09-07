Полиции разрешили сбивать беспилотники

Правоохранительные органы смогут сбивать беспилотные летательные аппараты в случаях, когда они угрожают жизни и здоровью граждан на публичных мероприятиях, а также при проведении неотложных следственных действий. Такие нормы содержатся в приказе МВД, вступающем в силу 7 сентября.

ФСБ, Документ направлен на реализацию закона, подписанного Президентом России Владимиром Путиным 2 декабря 2019 года, согласно которому пресекать полёты дронов могут сотрудники МВД, Росгвардии ФСО , Службы внешней разведки и ФСИН . Приказом утверждён порядок принятия таких решений. По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, доступность беспилотников на российском рынке, а также возможность их использования в противоправных целях заставляет подумать о безопасности граждан.

Пресекать полёты дронов будут на концертах, спортивных соревнованиях, в парках, а также в местах проведения следственных действий, или при появлении беспилотников над объектами энергетической и транспортной инфраструктуры — электростанциями, аэропортами, вокзалами.

Сотрудники силовых ведомств, обнаружив незаконный дрон, должны будут попытаться подавить сигнал между оператором и летательным аппаратом. В этом случае перехваченный беспилотник безопасно приземлят, и затем его можно будет использовать в качестве вещдока, чтобы найти нарушителей. Если же дрон не удалось перехватить, полиция имеет право его сбить.