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НАТО хочет вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил Шойгу 

РИА Новости и ещё 7 24 минуты назад
«НАТО хочет вернуться к временам холодной войны»
Фото: РИА Новости
Североатлантический альянс стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что НАТО развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему противоракетной обороны в Восточной Европе.

"По сути, Североатлантический союз стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны", — сказал Шойгу журналистам по завершении "Армейских игр — 2020".

Он подчеркнул, что причина этого очевидна.

"Российская Федерация проводит независимую политику, активно участвует в решении глобальных проблем, выступает посредником в урегулировании конфликтов", — сказал министр.

По его словам, растущий международный авторитет России стимулировал развитие не только евразийских, но и глобальных интеграционных объединений, таких как БРИКС.

"Все это рассматривается Западом как вызов его лидерству, как попытка разрушить сформированный после распада СССР однополярный мировой порядок", — отметил глава военного ведомства.

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Комментарии 3
Армия , Войска , Сергей Шойгу , Министерство обороны , БРИКС , НАТО
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