«НАТО хочет вернуться к временам холодной войны»

Североатлантический альянс стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что НАТО развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему противоракетной обороны в Восточной Европе.
"По сути, Североатлантический союз стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны", — сказал Шойгу журналистам по завершении "Армейских игр — 2020".
Он подчеркнул, что причина этого очевидна.
"Российская Федерация проводит независимую политику, активно участвует в решении глобальных проблем, выступает посредником в урегулировании конфликтов", — сказал министр.
По его словам, растущий международный авторитет России стимулировал развитие не только евразийских, но и глобальных интеграционных объединений, таких как БРИКС.
"Все это рассматривается Западом как вызов его лидерству, как попытка разрушить сформированный после распада СССР однополярный мировой порядок", — отметил глава военного ведомства.