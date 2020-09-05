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Шойгу заявил о модернизации российских танков Т-72 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Шойгу заявил о модернизации российских Т-72
Фото: ТАСС
Все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М, сообщил по завершении Армейских игр — 2020 журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Что касается наших танков Т-72, то игры дали толчок для их серьезной модернизации", — сказал Шойгу.

Он рассказал, что несколько лет назад в первых состязаниях Армейских международных игр участвовали модификации Т-72Б1. По их итогам специалисты предложили ряд технических решений, позволивших значительно увеличить боевую эффективность и надежность этих боевых машин.

"В результате появилась модификация Т-72Б3М, не уступающая по своим характеристикам, а в чем-то и превосходящая современные зарубежные танки. В планах министерства обороны провести модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до данной модификации", — рассказал министр.

По его словам, на отечественных танках Т-72Б3 реализованы технические решения, повышающие подвижность, надежность и эргономику.
Министр обороны подчеркнул, что Армейские международные игры стали серьезным экзаменом для боевой и специальной военной техники, так как отдельные упражнения выполняются экипажами в экстремальных условиях, военная техника и экипажи работают в предельных режимах.

"При этом ежегодно подтверждается требуемая надежность и высокий боевой потенциал техники при слаженном взаимодействии экипажа", — сказал министр.

Он отметил, что в играх участвуют не какие-нибудь специально подготовленные или суперсовременные боевые машины, а штатные, стоящие на вооружении образцы.
Глава военного ведомства также сообщил, что Китай также начал совершенствовать технику по результатам "Танкового биатлона". В частности, снизили массу, установили противоскользящее покрытие, обеспечивающее удобство посадки-высадки личного состава, улучшили подвижность и усовершенствовали систему управления огнем своего танка Тип 96Б.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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