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Вторая страна отказалась от участия в российских учениях «Кавказ-2020» 

Lenta.ru и ещё 1 44 минуты назад
Вторая страна отказалась от участия в учениях РФ
Фото: ТАСС
Азербайджан отказался от непосредственного участия в российском стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». Об этом сообщили в Минобороны республики, передает ТАСС.
Тем не менее, Баку планирует прислать на учения своих наблюдателей. Таким образом, Азербайджан стал второй страной, отказавшейся от участия в маневрах.
30 августа Минобороны Индии подтвердило отказ от участия в «Кавказ-2020». Причиной такого шага в военном ведомстве назвали пандемию коронавируса и трудности, вызванные ее последствиями, включая организацию логистики. Нью-Дели уже уведомило Москву о принятом решении, отметив, что Россия и Индия остаются близкими и привилегированными стратегическими партнерами.
Командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут в сентябре этого года на юге России. Ранее планировалось привлечь к учениям группировки из шести стран, в том числе государств-членов ШОС и ОДКБ.
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Армия , Войска , Кавказ , Министерство обороны , ШОС , Азербайджан , Баку
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