Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США захотели помочь Индии и Китаю разрешить ситуацию на границе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 59 минут назад
США вмешались в конфликт Индии и Китая
Фото: globallookpress.com
Власти Соединенных Штатов готовы оказать помощь в деле разрешения ситуации на границе между Индией и Китаем, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы готовы помочь Китаю и Индии. Если мы можем что-то сделать, [то] мы будем рады принять участие и помочь», — передает слова Трампа ТАСС.

Глава американской администрации назвал ситуацию, произошедшую на границе Индии и Китая, «очень неприятной».
По словам Трампа, Вашингтон обсуждает с обеими странами меры, которые он может принять, чтобы помочь разрядить ситуацию.
Накануне министры обороны Индии и Китая провели в Москве переговоры. В ходе состоявшейся в Москве встречи министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и глава оборонного ведомства Индии Раджнатх Сингх высказались за конструктивный диалог и выразили обоюдное стремление сохранять мир и стабильность на китайско-индийской границе.
Напомним, в понедельник Минобороны Индии заявило о столкновении с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх в минувшие выходные.
В ответ официальный представитель боевого командования Западного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Шуйли заявил, что индийские военные нарушили достигнутые с Китаем договоренности о сохранении статуса-кво на границе между двумя странами в районе Ладакха.
После этого Китай предупредил Индию о последствиях новой пограничной войны.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украина станет плацдармом для ядерного удара США по России Украина станет плацдармом для ядерного удара США по России Эксперты оценили «уничтожение» китайского Су-35 тайваньской ПВО Эксперты оценили «уничтожение» китайского Су-35 тайваньской ПВО Ядерные бомбардировщики США подлетели к Крыму со стороны Украины Ядерные бомбардировщики США подлетели к Крыму со стороны Украины
Комментарии
Армия , Войска , Чжан Шуйли , Дональд Трамп , Раджнатх Сингх , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые нелюбимые уроки в школе назвали россияне
Самые нелюбимые уроки в школе назвали россияне
«Хотите, чтобы я сдох»: суд расстроил Ефремова
«Хотите, чтобы я сдох»: суд расстроил Ефремова
ВОЗ похвалила стратегию Швеции в борьбе с Covid-19
ВОЗ похвалила стратегию Швеции в борьбе с Covid-19
«Нужна система»: кто виноват во взрывах газа в России
«Нужна система»: кто виноват во взрывах газа в России
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
00:10
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
01:18
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
00:14
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
В мире Политика
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
В центре Тбилиси прогремел взрыв
00:27
В центре Тбилиси прогремел взрыв
В мире
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
06:25
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
Происшествия Политика
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
04:09
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Све