Эстония закупает мины из-за российских учений

Министр обороны Эстонии Юри Луйк
заявил, что армия республики намерена увеличить закупку военного оборудования у США
на фоне усиления активности российского флота на Балтике, сообщает РИА "Новости".
"Российские учения продолжаются. И в нашем регионе. Вот осенью пройдут масштабные учения "Кавказ", где примут участие 150 тысяч военных. Часть учений "Кавказ" затрагивает и наш Западный округ", - сказал Луйк.
По его словам, Эстония планирует совместно со США дополнительно приобрести радары, мины и средства связи.
Он добавил, что "российская активность" проявляется прежде всего в воздухе, а российская авиация "летает без летного плана и включенного транспондера, то есть, гражданские радары их не видят".
Кроме того, по словам министра, Россия отрабатывает морские маневры с участием больших десантных судов, что вызывает тревогу в Таллине.