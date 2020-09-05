Эстония закупает мины из-за российских учений

По его словам, Эстония планирует совместно со США дополнительно приобрести радары, мины и средства связи.

Он добавил, что "российская активность" проявляется прежде всего в воздухе, а российская авиация "летает без летного плана и включенного транспондера, то есть, гражданские радары их не видят".