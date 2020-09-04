Названы различия истребителей пятого и шестого поколения 

Журналист напомнил, что ещё четыре года назад руководитель дирекции программ военной авиации Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) назвал сроки создания истребителя шестого поколения. Он может впервые взлететь ещё до 2025 года.

Чаще всего при разговоре о таком истребителе называют две характеристики — гиперзвуковая скорость и возможность беспилотного управления. Однако есть сложность в том, чтобы сделать самолёт беспилотным и в то же время неуязвимым для систем радиоэлектронной борьбы противника. Тем не менее, дистанционное управление — это основополагающий критерий истребителя шестого поколения.

Автор материала пишет, что образцом для такого самолёта в России может стать ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник». Также новинка унаследует что-то от Су-57.

Итак у истребителя пятого поколения важнейшие характеристики — это сверхманёвренность и применение стелс-технологий. А вот у истребителя шестого поколения — беспилотное управление с применением искусственного интеллекта.