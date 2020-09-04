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Американские танки переброшены на границу с Белоруссией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 42 минуты назад
Танки США перебросили к белорусской границе
Фото: Reuters
В Литву прибыла тяжелая американская бронетехника, ее перебросили для учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде у границы с Белоруссией.
Минобороны Литвы утверждает, что учения были запланированы заранее, они «не связаны с какими-либо событиями в регионе», передает Deutsche Welle.
Развертывание начали военные из второго батальона 69 полка второй бригады сухопутных сил США.
В маневрах планируется задействовать американские танки Abrams, гусеничные платформы Bradley, вездеходы и другую вспомогательную технику. Также в учениях будут участвовать литовские военные и батальон НАТО.
Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявлял, что к попытке госпереворота в Белоруссии причастны «деструктивные силы», подогреваемые властями Польши, Литвы, Чехии и Украины.
О подготовке к учениям военных США в Литве сообщалось 2 сентября.
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Армия , Виктор Хренин , Министерство обороны , НАТО , Deutsche Welle , Литва
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