Танки США перебросили к белорусской границе

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Литву прибыла тяжелая американская бронетехника, ее перебросили для учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде у границы с Белоруссией

Минобороны Литвы утверждает, что учения были запланированы заранее, они «не связаны с какими-либо событиями в регионе», передает Deutsche Welle.

Развертывание начали военные из второго батальона 69 полка второй бригады сухопутных сил США.

В маневрах планируется задействовать американские танки Abrams, гусеничные платформы Bradley, вездеходы и другую вспомогательную технику. Также в учениях будут участвовать литовские военные и батальон НАТО

Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявлял, что к попытке госпереворота в Белоруссии причастны «деструктивные силы», подогреваемые властями Польши, Литвы, Чехии и Украины.

О подготовке к учениям военных США в Литве сообщалось 2 сентября.