Американские ядерные бомбардировщики пролетели у Крыма

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В последнее время резко повысилась активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ. На их перехват Москва регулярно поднимает истребители.

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