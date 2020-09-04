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Американские ядерные бомбардировщики пролетели рядом с Крымом 

РИА Новости 2 часа назад
Американские ядерные бомбардировщики пролетели у Крыма
Фото: РИА Новости
Американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress, способные нести ядерное вооружение, пролетели рядом с Крымом, следует из данных ресурса PlaneRadar.
Согласно информации портала, два самолета ВВС США покинули базу Фэйрфорд, прошли через Нидерланды, Германию и Польшу и приблизились к полуострову со стороны Украины. Расстояние до российской границы составляло 25 километров.
Отмечается, что параллельно вдоль черноморского побережья России пролетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании.
В последнее время резко повысилась активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ. На их перехват Москва регулярно поднимает истребители.
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Армия , Республика Крым , США
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