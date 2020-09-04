Американские ядерные бомбардировщики пролетели у Крыма

Американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress, способные нести ядерное вооружение, пролетели рядом с Крымом, следует из данных ресурса PlaneRadar.
Согласно информации портала, два самолета ВВС США покинули базу Фэйрфорд, прошли через Нидерланды, Германию и Польшу и приблизились к полуострову со стороны Украины. Расстояние до российской границы составляло 25 километров.
Отмечается, что параллельно вдоль черноморского побережья России пролетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании.
В последнее время резко повысилась активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ. На их перехват Москва регулярно поднимает истребители.